Jornalista desabafa ao ser confundida com flanelinha: 'chorei muito'

Mayara Silva, ex-apresentadora do ‘G1 em 1 Minuto’, afiliada da TV Globo, desabafou com o apresentador da "TV Thathi SBT", Fabrício Correia, no último final de semana. A jornalista contou que foi confundida com um flanelinha enquanto aguardava o filho na porta de uma escola.

“Um dia eu fui buscar meu filho na escola, era um dia que eu estava de folga, então eu fui de chinelo, era uma tarde bem de calor, eu estava de bermuda, chinelo, com meu cabelo black solto, parei na porta da escola, apertei a campainha e encostei num poste, e nisso estacionou um carro. Eram duas mulheres, duas senhoras”, iniciou Silva.

Logo em seguida, a jornalista foi questionada se estaria vigiando os carros estacionados no local: “É você quem está olhando o carro aqui?”, disparou uma das senhoras que ocupava o carro. Na sequência, Mayra explicou que não há problema em qualquer profissão.

“Não tem nenhum problema, toda profissão, tudo ok, mas como já é estereotipado, uma pessoa que está ali de chinelo, está com blackpower, uma pessoa negra, já é estereotipado sempre na inferioridade, ela sempre tem que estar numa posição de que ela está olhando um carro, ela é a emprega”, contou.

Jornalista revela choro ao chegar em casa

Em entrevista concedida ao colunista Marcos Bulques, Mayara disse que foi para a casa com o filho e ao chegar chorou com a situação. “Eu fui embora com meu filho e aqui na minha casa eu chorei, mas eu chorei muito, muito, muito, muito, porque você fica tentando entender se aquilo é normal mesmo ou se foi bobeira da minha parte, mas por que me machucou tanto?”, indagou.

“Não importa em que posição você esteja, você tenha alcançado, mas o fato de você ser negro, de você estar com seu blackpower, você sempre será estereotipado […] na hora demora um pouco para você assimilar algumas coisas, o que está acontecendo, por que a mulher estava me indagando, por que ela perguntou se eu estava olhando o carro?"

"Acho que a questão de ser uma pessoa mais velha, são mais preconceituosos. Hoje o jovem está cheio de informação, a gente vem mudando isso, tem a internet para poder mudar, para poder informar. Não basta não ser racista, precisa ser antirracista”, contou.