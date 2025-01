Megan Markle recua e toma decisão após incêndios em Los Angeles

A série criada em homenagem à Duquesa de Sussex, Meghan Markle, de 43 anos, foi adiada e não será mais lançada esse mês, na plataforma da Netflix. A estreia do documentário, que mostra o estilo de vida da esposa do príncipe Harry, “Com Amor, Meghan“, precisou ser cancelada pela própria beldade.

“Sou grata aos meus parceiros da Netflix pelo apoio no adiamento do lançamento, enquanto nos concentramos nas necessidades das pessoas afetadas pelos incêndios florestais em meu estado natal, a Califórnia”, disse Markle no último domingo (12).

Para quem não acompanhou, nos últimos dias, Markle e Harry têm contribuído voluntariamente prestando socorro às vítimas em torno de Los Angeles. Além de terem feito várias doações através da Fundação Archewell, segundo a revista "Hello!", o casal abriu, também, a porta de casa para abrigar amigos e familiares.

Entretanto, para quem deseja conhecer um pouco mais sobre a vida da Duquesa de Sussex e seu convívio com o amado príncipe Harry, o documentário, que estava previsto para estrear no dia 15 de janeiro, será exibido na plataforma no próximo dia 4 março.

A série faz parte de uma parceria de cinco anos e US$ 100 milhões selada entre Meghan e o príncipe Harry e a Netflix. O programa foi gravado em Montecito, Califórnia, onde o casal real mora. A primeira temporada de "With love, Meghan" tem oito episódios.