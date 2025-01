MP arquiva denúncia de injúria racial contra Ana Paula Minerato

O Ministério Público de São Paulo arquivou a denúncia de injúria racial contra a modelo e influenciadora e ex-fazenda Ana Paula Minerato. A decisão, divulgada nesta segunda-feira (13), encerra o processo iniciado após a divulgação de um áudio em que Minerato utilizava expressões consideradas racistas para descrever a cantora e youtuber Ananda.

De acordo com o promotor Carlos Alberto Scaranci Fernandes, não foram encontradas evidências suficientes para dar continuidade ao caso. A denúncia foi formalizada por meio do portal de ouvidoria do Ministério Público, que recebe relatos de discriminação enviados por cidadãos.

Contudo, os documentos apresentados foram considerados insuficientes para embasar uma acusação formal. O promotor destacou a ausência de contexto e a falta de uma descrição detalhada dos fatos como os principais motivos para o arquivamento.

"Examinando o expediente, entendo que não há justa causa para prosseguir. Com base nas informações encaminhadas a esta Promotoria de Justiça, não é possível constatar a ocorrência de qualquer conduta criminosa", afirmou em um trecho da decisão.

O promotor ainda enfatizou que o arquivamento não impede que outros órgãos possam iniciar novas investigações sobre o caso, conforme prevê o artigo 18 do Código de Processo Penal. Nas redes sociais, Ana Paula compartilhou stories com a seguinte frase: “É que no final, o bem sempre vence o mal”, dando a entender ser um tipo de comemoração após a decisão tomada pela justiça.