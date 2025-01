Sandy alimenta rumores de que tem um novo amor; veja quem

A cantora Sandy e seu novo namorado, o médico Pedro Andrade, aproveitaram uma temporada de férias na Costa Rica. Internautas começaram a suspeitar da situação após ambos publicarem fotos no mesmo local.

As imagens não foram publicadas lado a lado, nem as aparições foram feitas em conjunto. No entanto, os fãs ficaram atentos e levantaram as suspeitas. Sandy chegou a compartilhar um vídeo mostrando sua estadia no país, acompanhado da legenda: “Nessas férias botei a skin ‘SanDora Aventureira’ e amei!”, brincou a artista, fazendo um trocadilho com a animação infantil “Dora, a Aventureira”.

Logo depois, o médico também atualizou seus seguidores com fotos da viagem, publicadas nos stories de seu perfil no Instagram. Uma das imagens chamou a atenção dos fãs por apresentar o mesmo cenário já mostrado pela cantora, reforçando as especulações de que ambos estavam juntos no local.

Embora nem Sandy nem Pedro tenham confirmado oficialmente o relacionamento, o casal já foi visto em outros momentos juntos, como na época em que fazia visitas ao consultório de Pedro, o que aumenta as suspeitas entre os seguidores e fãs da artista.

Na internet, os comentários sobre a possível relação se multiplicaram. “O importante é que ela seja feliz. O resto não importa a ninguém”, disparou uma seguidora. “Olha, tem que ter uma baita paciência pra ser famoso”, comentou outra.