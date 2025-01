Vaza áudio comprometedor de Bia Miranda em meio a polêmica com DJ Buarque

Vaza áudio de Bia Miranda após confusão com ex - (crédito: Reprodução Instagram)

O imbróglio envolvendo a influenciadora Bia Miranda, e o DJ Buarque sobre a guarda do filho continua rendendo na web. Durante a gravação de um áudio, que vazou nesta terça-feira (14), a neta da irreverente Gretchen implorando ao ex-marido para poder ficar com o filho Kaleb.

Nas declarações, Bia revelou o motivo de ser proibida de ver o filho. "Rafael, isso não é pra ganhar seguidor. Isso é porque eu vi o Kaleb hoje na sacada da sua casa e eu não posso ver meu filho. Eu não posso ver meu filho porque o Samuel está aqui em casa. O Samuel não vai fazer nada com o Kaleb", disse a jovem aos prantos.

E seguiu: "Então é isso que eu tô desesperada porque eu já tô fodid* na internet. Eu já saio com uma mãe ruim, ô Rafael. Eu não sou uma mãe ruim não, velho. Todo dia eu penso no meu filho. Todo dia eu vejo alguma coisa pra comprar pra ele. Mas você não deixa, Rafael."

"O Samuel não vai pegar ele no colo. Samuel não vai roubar ele. O Samuel não vai levar ele embora. Samuel não vai fazer nada com o Kaleb. Pelo amor de Deus, cara. Entenda isso", desabafa Bia Miranda nos áudios enviados a Buarque", completou.

"Eu só consigo ver meu filho se Samuel estiver na rua, isso não tem nexo, Rafael. Isso não tem nexo. Pensa, pelo amor de Deus, eu tô grávida. Eu, com o aniversário do Kaleb de um ano, vou estar quase parindo. Eu vou estar com nove meses no aniversário do Kaleb de um ano."

Bia Miranda fala sobre Samuel Sant'Anna

A ex-A Fazenda, que está grávida do seu segundo filho, ressaltou sobre a importância de ter Samuel Sant'Ana por perto. "Como que vai fazer? E se eu parir na festa sem o Samuel? Você não tem obrigação de me levar pro hospital, não. Quem tem obrigação é o Samuel. Como que Samuel não vai conviver? Como que a Maisha não vai conviver com o irmão dela?", questionou.

E completou: "Hoje de manhã eu acordei com muita saudade do Kaleb. Hoje de manhã eu acordei com muita, muita saudade do Kaleb. Só que eu não posso fazer nada, ô Rafael. Eu não posso fazer nada. E logo quando eu fui gravar lá em cima, eu vi ele lá em cima na sacada."

"Então você tem noção como isso me machuca? Você tem noção que você mora na frente da minha casa e eu não posso pegar meu filho? Eu só posso ver meu filho na pracinha? Você tem noção disso? Você não tem porque não acontece com você".

Entenda confusão envolvendo Bia Miranda e ex DJ Buarque

No último domingo (12), a influenciadora Bia Miranda, usou as redes sociais para afirmar que estava sendo impedida de ver o filho, Kaleb, de 7 meses, por uma suposta proibição por de DJ Rafael Buarque, 34, pai do garoto.

“Entendo a preocupação de pai, também tenho minhas preocupações como mãe, e eu só não quero que meu filho apareça com um roxo e com arranhado sem explicação. Agora, quem ele vai apresentar para o Kaleb, não importa, ele é o pai e tem essa responsabilidade. Só que ele não me vê da mesma forma, ele não deixa o Samuel ficar na mesma casa que o Kaleb”

Após os comentários de Bia, Buarque também usou as redes sociais para se pronunciar. “Eu já sabia que isso ia acontecer, mais cedo ou mais tarde. Não é novidade”, explicou.

“Quem é pai, mãe, ou quem quer uma criação em paz para o filho, acredito que não vai querer viver em um ambiente de um bando de louco, com pessoas usando drogas o dia inteiro, 24 horas, com uma criança de 2 a 7 meses sendo formada, sendo criada, está tudo em formação, não tem nada definido”, disse ele.