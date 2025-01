Tadeu Schmidt é 'repreendido' por âncora da TV Globo ao vivo

Os ânimos estão à flor da pele nos bastidores da TV Globo. Prova disso é que a jornalista Renata Lo Prete alfinetou o colega de trabalho Tadeu Schmidt durante a chamada para o telejornal. Ao vivo, a apresentadora comentou: "Vê se não atrasa, Tadeu"."

Entretanto, os atrasos para a exibição do telejornal das madrugadas na TV Plim Plim são recorrentes nos primeiros meses do ano com a chegada do "BBB" na grade da emissora. O que já chegou a ser motivo de piada na web entre os internautas.

Nas redes sociais, a ousada fala de Renata repercutiu. "A coitada doida pra terminar logo e ir embora dormir", brincou um. "Renata Lo Prete representando todos nós CLTs", disse outro. "A diva não aguenta mais ver seu trabalho atrasar por causa do Tadeu", opinou uma terceira.

Em 2023, Tadeu chegou a brincar com os participantes sobre a tensão que Renata fica com os atrasos do programa. "Nesse momento, Renata Lo Prete está desesperada porque eles não acham e vai atrasar tudo. Cadê o card? Não botaram aí?", soltou.

BBB estreia com baixa audiência na TV Globo

O BBB estreou, na última segunda-feira (13), e já deixou a marca registrada do reality: entretenimento. No entanto, a audiência parece não ter agradado a direção do reality. Com apenas 16 pontos, a TV Globo vai precisar investir no reality para atrair o telespectador.

a renata lo prete pro tadeu schmidt SOCORROpic.twitter.com/zIsjCF91PV — daniel (@daneldix) January 14, 2025