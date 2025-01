BBB 25: Vitória Strada e Mateus têm primeiro desentendimento

O clima deu uma leve esquentada durante uma conversa na madrugada entre Vitória Strada, Mateus, Thamiris e Camilla. Os participantes estavam falando sobre o episódio do almoço, em que Aline chamou a atenção de João Pedro enquanto ele repetia o prato de strogonoff.

Entretanto, em determinado momento, a discussão ficou acalorada entre Vitória e Mateus. Eles discordaram e se interromperam enquanto conversavam, o que acabou gerando um certo climão no quarto.

"Deixa eu terminar... Vitória, querida, eu posso terminar de falar? Você está me interrompendo", disparou o brother, visivelmente desconfortável com a atitude da amiga, que permaneceu falando e discordando com o ponto de Mateus.

A discussão continuou e, na visão de Mateus, João Pedro e Aline deveriam ter se resolvido entre eles, em particular. Contudo, Vitória discordou do brother e argumentou que o comentário de Aline se referia a todos da casa, e não especificamente a João Pedro.

"Você ouviu o que eu falei? Você não é obrigado a concordar, só a me ouvir, mesmo", respondeu Vitória. Na web, o desentendimento rendeu muitos comentários: “Gostei do Mateus, mas tô achando a Vitória chata”, disparou uma seguidora. “Essa garota quer apagar o brilho dele”, respondeu outro.