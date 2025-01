Simone Mendes esclarece rumores de silicone no bumbum

Simone Mendes fala sobre procedimento estético no bumbum - (crédito: Reprodução Instagram)

A sertaneja Simone Mendes esclareceu definitivamente os rumores de que teria colocado silicone no bumbum. Nas redes sociais, a cantora foi questionada por um seguidor sobre o possível procedimento. Bem humorada, a irmã de Simaria negou e afirmou que tudo se trata de genética.

"Verdade que você tem silicone no bumbum?", indagou um usuário. "De jeito nenhum! E tem gente que acha que eu uso calcinha com enchimento", comentou a beldade aos risos. "O que mais tenho, perna e bunda", pontuou.

Simone Mendes é internada com dores no abdome

Vale lembrar que recentemente, a cantora passou por um momento delicado na saúde. Durante o Réveillon, Simone foi internada com dores abdominais. O marido da artista, Kaká Diniz, contou sobre a situação ao rebater fãs que falavam sobre a "facilidade da vida dos artistas".

"Vida de artista é fácil, mano! Vocês ganham dinheiro na moleza. Quero ver se for pobre", opinou o internauta. O marido da cantora, no entanto, respondeu postando uma foto da esposa no hospital horas antes de uma apresentação.

"Nosso Réveillon começou às 15h45 da tarde com a gente indo para o hospital porque Simone sentia dores abdominais de chorar, sentindo dores que nenhum remédio resolveu. Soro na veia e medicações para dor foram a nossa ceia de Réveillon", começou.

"Saímos do hospital às 19h30, decolando para Maceió e chegamos lá às 21h. Simone fez show às 2h da manhã. Voltamos para casa em seguida, fomos dormir às 7h39 da manhã. Às 10h40 estávamos de pé novamente. A vida é fácil para quem não precisa viver ela", completou.