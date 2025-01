Jojo Todynho detona atual governo com polêmica sobre Pix: 'impeachment'

A irreverente Jojo Todynho voltou a ser alvo de polêmica após criticar o atual governo nas redes sociais. Em seu perfil do Instagram, a estudante de Direito disse o que pensa a respeito das novas regras do Pix sobre o monitoramento nas transações.

Durante as declarações, Jojo especulou um suposto pedido de impeachment para o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. "Eu acho ótimo, acho maravilhoso. Tem gente aí querendo até impeachment", debochou.

E seguiu: "Pessoal vai começar a andar com dinheiro, né? Esse negócio de ir para porta de banco... Vamos ver se não vai começar onda de saidinha de banco, sequestro, já tô até vendo. Alô policiais, se preparem, vai ter muito trabalho", detonou.

Apesar de não se aprofundar no assunto, Jojo confirmou ter gostado do burburinho: "É bom, é bom essas coisas acontecerem que as pessoas vão começando a ter consciência e noção do que está acontecendo e o povo não está vendo porque não quer ver, é isso, só Jesus por nós."

Vale lembrar que, recentemente, a ex-A Fazenda revelou a sua posição política. "Eu sou uma mulher preta de direita. Eu não venho na política [agora] não. Mas em 2026 eu estou vindo", declarou no Instagram.

Saiba Mais Mariana Morais 'Tudo Por Um Pop Star 2' chega ao streamin

'Tudo Por Um Pop Star 2' chega ao streamin Mariana Morais Influenciadora deixa público em choque ao circular com robôs em shopping

Influenciadora deixa público em choque ao circular com robôs em shopping Mariana Morais José Mayer de volta às novelas? Ator recebe convite de Aguinaldo Silva

José Mayer de volta às novelas? Ator recebe convite de Aguinaldo Silva Mariana Morais Socialite cai em golpe e perde R$ 5 milhões por causa de Brad Pitt

Socialite cai em golpe e perde R$ 5 milhões por causa de Brad Pitt Mariana Morais Simone Mendes esclarece rumores de silicone no bumbum

Jojo Todynho voltou a ser alvo de polêmica por criticar o governo atual nas redes sociais. Questionada pelos seguidores, a estudante de Direito disse o que pensa a respeito das novas regras do Pix sobre o monitoramento nas transações.

Jojo especulou um suposto pedido de impeachment para o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. "Eu acho ótimo, acho maravilhoso. Tem gente aí querendo até impeachment", debochou.

"Pessoal vai começar a andar com dinheiro, né? Esse negócio de ir para porta de banco... Vamos ver se não vai começar onda de saidinha de banco, sequestro, já tô até vendo. Alô policiais, se preparem, vai ter muito trabalho", detonou.

Apesar de não se aprofundar no assunto, Jojo confirmou ter gostado do burburinho: "É bom, é bom essas coisas acontecerem que as pessoas vão começando a ter consciência e noção do que está acontecendo e o povo não está vendo porque não quer ver, é isso, só Jesus por nós."

Vale lembrar que, recentemente, a ex-A Fazenda revelou a sua posição política. "Eu sou uma mulher preta de direita. Eu não venho na política [agora] não. Mas em 2026 eu estou vindo", declarou no Instagram.