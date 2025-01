Vitória Strada revela acordo com Daniel Rocha caso fique bêbada no BBB 25

Vitória faz acordo com namorado antes de entrar no BBB - (crédito: Reprodução Instagram)

Vitória Strada revelou aos brothers um acordo que fez com o namorado, Daniel Rocha, antes de entrar para o BBB 25. Enquanto conversava com os demais confinados, a atriz brincou com Mateus, sua dupla, ao pedir um beijo. A situação animou os colegas de confinamento. No entanto, ela fez questão de explicar tudo.

"Nossa, me dá um beijo na boca", brincou Vitória, encenando o momento. Em seguida, a atriz contou qual foi o pedido feito para Daniel antes de entrar no reality show: "Eu falei para o meu namorado assim: 'Eu posso dar um selinho no Mateus se eu ficar muito mal?' Aí ele me olhou: 'Tá, pode'", relatou.

Na ocasião, Vitória contou que se o amigo estiver mal também, o selinho pode acontecer: "Porque é a minha cara, em alguma festa, Mateus estar muito bêbado, e a gente...", disse ela simulando um selinho. Nas redes sociais, as declarações da famosa repercutiram entre os internautas que decidiram opinar.

“Segunda vez que ela fala que quer beijar alguém. O relacionamento dela é aberto?”, indagou um usuário. “Mas o amigo dela é gay não é?”, perguntou outro. “Ela vai sair desse programa cancelada e solteira”, escreveu mais um. “Com um namorado belíssimo desse, ela quer dar selinho no amigo? Vitória meu amor, me ajude a te ajudar”, escreveu outro.

Vale lembrar que, recentemente, Daniel Rocha compartilhou em suas redes sociais a última foto registrada ao lado da amada. Na imagem, o casal aparece no banheiro de casa enquanto a atriz escovava o dente. "Vai amor. Última foto antes dela ir, antes dela ser confinada. Agora na casa mais vigiada do Brasil", escreveu o artista.