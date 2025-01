BBB 25: Globo expõe farsa de Diego Hypólito no confinamento

Parece que o jogo começou oficialmente! No BBB 25, o atleta Diego Hypolito mentiu para Gabriel Yoshimoto nesta quarta-feira (15). Ele colocou um emoji de cobra para Gabriel no queridômetro, mas afirmou que havia colocado coração.

"Eu vi que tinha dois votos em você. Só para deixar bem claro, eu te dei coração, tá?", disse Diego. "Tinha uma cobra e outra coisa em você, acho que era a mira. Eu queria que você soubesse que eu te dei coração", mentiu o ginasta.

Gabriel notou a situação, mas preferiu não contestar Diego. Curiosamente, o promotor de eventos também deu um emoji ruim para o atleta no primeiro queridômetro do programa: só que foi o de mentiroso.

Na dinâmica da última terça-feira (14), Gabriel comentou que não confiava em Diego. O motivo foi o próprio ginasta ter admitido ser mentiroso durante os primeiros dias de confinamento, gerando desconfiança.

Mais tarde, eles conversaram, e Diego negou ser mentiroso, afirmando ter ficado magoado com o comentário. "Eu não sou uma pessoa mentirosa. Isso me magoou", disse. "Nem vou mais brincar com essas coisas", completou o atleta.