Gracyanne Barbosa revela verdadeiro motivo do fim com Belo

Gracyanne revela motivo do fim do casamento - (crédito: Reprodução Instagram)

Gracyanne Barbosa revelou o verdadeiro motivo do fim do casamento com Belo. Na tarde desta quinta-feira (16), enquanto treinava na companhia de Daniele Hypolito, a “Musa Fitness” contou que a falta de tempo comprometeu o seu casamento com o cantor.

“Nos separamos não foi nunca por falta de amor, foi por falta de tempo. Estar junto como casal”, iniciou a musa. Em seguida, a ginasta respondeu: “Porque quando um casal, às vezes vai ficando amigo, amigo…”, Barbosa imediatamente interrompeu a sister. “A gente não. A gente tinha uma relação como homem e mulher muito ativa”, afirmou.

E seguiu: “A gente deixou de partilhar a vida um com o outro, ele fazendo as coisas dele, e eu fazendo as minhas coisas. A gente se distanciou como parceiros”, pontuou. Ainda durante o bate-papo, Gracyanne detalhou que se arrependeu de não ter conversado mais com o músico.

"Ele é calado. E eu sou aquela que vai falando... A gente foi se machucando. Me arrependo muito de não ter sentado. também entendo, pelas coisas que ele falou. É uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci, um marido incrível. Ele me fez sair de um lugar de uma pessoa que não consegui mostrar sentimento, amor. Ele tem infinitas qualidades, afirmou.

Por fim, Gracyanne Barbosa teceu mais elogios ao ex-marido. Ela ainda revelou que a sua união com o músico foi um “encontro de almas”. "Ele é incrível. A gente não tá junto, mesmo assim ele pegou na minha mão e falou: 'vou estar sempre com você'. Encontro de almas", finalizou.