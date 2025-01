Filha do cantor Leandro revela experiência sobrenatural com cantor

Filha de Leandro relata experiência sobrenatural com cantor - (crédito: Reprodução Instagram)

A filha do eterno cantor sertanejo Leonardo, Lyandra Costa, chocou os seguidores, na manhã desta quinta-feira (16). A médica usou as redes sociais para revelar uma experiência sobrenatural com o pai. O artista morreu em 1998, quando a moça ainda era um bebê.

Dentre uma sessão de perguntas, Lyandra foi questionada se ainda sonhava com o pai. "Não mais. Eu ficava muito triste a cada sonho, sentia aquela saudade doída de uma vida inteira não vivida. Da última vez, chorei muito no sonho, e ele me disse que não iria mais voltar porque ele não queria que eu ficasse assim", revelou.

No entanto, a médica contou que não acredita em experiências paranormais, apesar de afirmar que o sonho foi real. "Não sei explicar isso. Acredito que as pessoas não voltam da morte para falar com quem está vivo, mas tive essa experiência", disse.

Vale lembrar que o sertanejo morreu em 1998, aos 36 anos, vítima de um câncer no pulmão. Nesta quinta-feira (16), a dupla "Leandro e Leonardo" completaria 63 anos. Em homenagem ao irmão, Leonardo falou sobre a passagem do artista nessa vida.

"Hoje, o senhor estaria fazendo 63 anos, mas Deus quis que sua passagem fosse curta, mas muito marcante nos nossos corações. Paizinho, de onde o senhor estiver, se sinta muito amado, que é o que o senhor merece", declarou.