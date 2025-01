BBB 25: Diego Hypólito derruba Gracyanne Barbosa de cara no chão; veja

Gracyanne cai de cara no chão enquanto dança com Diego Hypolito - (crédito: Reprodução: Redes Sociais)

Os participantes do BBB 25 entregaram muita dança e curtição no after do primeiro show da temporada, garantindo o entretenimento do público. Em uma tentativa de reproduzir a coreografia da música do Bonde das Maravilhas com Pedro Sampaio, Diego Hypolito acabou derrubando Gracyanne Barbosa, que caiu de cara no chão.

Apesar do susto, ninguém se machucou, mas o vestido de Gracyanne ficou completamente levantado após a tentativa de acrobacia em dupla. Logo em seguida, os brothers ajudaram a fisiculturista a se levantar, enquanto Vitória Strada consertava o look da sister.

As danças continuaram, mas a produção enviou um sinal de advertência, alertando sobre o risco de acidentes. Mesmo assim, Eva e Renata continuaram fazendo a mesma acrobacia, mas sem quedas. “Gente?”, exclamou Vitória ao ajudar Gracyanne no chão.

A diversão seguiu no after, com a produção liberando um cooler com cerveja para os participantes, o que animou ainda mais a noite. O show de Anitta completou o momento, trazendo descontração e deixando os brothers e sisters em clima de festa.

Nas redes sociais, a galera comentou o episódio engraçado envolvendo Diego e Gracyanne. “Era mais fácil ela segurar ele”, brincou uma seguidora. “Gente, eu tô amando a Gracyanne!”, completou outra internauta.