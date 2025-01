EX-BBB busca emprego CLT após perder tudo em apostas

O ex-BBB Diego Grossi revelou que está a procura de um emprego CLT. Durante uma entrevista o publicitário disse que perdeu tudo em apostas. Atualmente, o rapaz, que é casado com a também ex-BBB Franciele Grossi, mora com a mãe e a sogra.



Em entrevista ao portal F5, Grossi revelou que sonha em ter uma vida normal, longe das redes sociais. Ele também contou que tentou seguir carreira como influenciador após sair do programa, em 2014. No entanto, as parcerias com as marcas foram ficando escassas a medida que o tempo foi passando.

"Fui procurar emprego e vi que estou defasado. Foram dez anos fora. As ferramentas mudaram, os programas mudaram", contou ele, que tem experiência em agências de publicidade. "Quando a gente sai do programa é uma euforia, uma coisa tão louca, que você acha que virou artista e vai viver disso para sempre."

Na ocasião, Diego contou em detalhes o prejuízo que teve com o vício nos jogos. Ele perdeu cerca de R$ 50 mil nas bets e outros R$ 50 mil nos jogos de cassino. Por isso, ele e a esposa tiveram que se desfazer da casa que moravam em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Eles são pais de Enrico, de 4 anos.

Ex-BBB anuncia término de casamento

No último dia 11 de dezembro, Fran e Diego Grossi anunciaram que haviam terminado a relação de mais de 10 anos. Os dois se conheceram no BBB 14, e se casaram depois de um ano. O publicitário também expôs a sua batalha contra a depressão e o vício nos jogos.

"Recebo milhares de mensagens de gente que perdeu empresa, loja, casa, que está devendo agiota, pensando em tirar a própria vida. Tem muita gente adoecida. Mas é uma doença à qual ninguém quer dar ouvidos porque tem muito dinheiro envolvido", relatou.