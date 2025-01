Reação de filho de Donald Trump durante a posse viraliza; assista

O filho caçula do ex-presidente Donald Trump, Barron Trump, viralizou nas redes sociais recentemente por sua reação estática durante o discurso de posse presidencial, realizado na tarde da última segunda-feira (20).

No vídeo, Barron aparece extremamente imóvel e aparentemente desanimado em um momento importante para seu pai, que reassumia a presidência dos Estados Unidos. Curiosamente, ao fundo, Elon Musk surge visivelmente empolgado enquanto Trump discursa.

Durante o discurso, Trump mencionou planos de exploração espacial. “Lançaremos nossa bandeira mais uma vez a novos horizontes e manifestaremos nosso destino até as estrelas, enviando astronautas americanos para plantar as estrelas e listras no planeta Marte”, declarou o presidente.

Entre os cinco filhos de Trump, Barron foi o único a comparecer ao evento e cumprimentar o ex-presidente Joe Biden e sua vice-presidente, Kamala Harris, que concorreu com Trump nas eleições passadas. O gesto chamou atenção do público.

Outro ponto de destaque no discurso foi a abordagem de Trump sobre pautas de gênero, gerando ampla repercussão. “Esta semana, acabarei com a política governamental que busca incorporar socialmente raça e gênero em todos os aspectos da vida pública e privada. A política oficial dos EUA será baseada no mérito e reconhecerá apenas dois gêneros: masculino e feminino”, afirmou.