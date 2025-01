BBB25: Belo é chamado de sogro por Maike e cantor reage

O cantor Belo reagiu nas redes sociais nesta segunda-feira (20), após ser mencionado em uma conversa entre Giovanna e Maike no BBB 25. Durante um bate-papo no Quarto Fantástico, no domingo (19), a participante revelou detalhes sobre sua relação com o pai biológico e contou como o artista assumiu esse papel em sua vida.

"Meu pai de sangue, eu não tenho muito contato com ele. Quando vim morar no Rio, com 10 anos, ele veio acho que três vezes só para me ver, e o Belo ficou sendo meu pai", compartilhou a médica veterinária.

Rapidamente, Maike reagiu: “Belo que é seu pai? Então meu sogro vai ser o Belo?”, perguntou ele. Giovanna confirmou, e o representante comercial acrescentou: “Sou apaixonado pelo Belo, hein", brincou ele.

O momento, registrado e compartilhado nas redes sociais de Giovanna, gerou uma reação imediata de Belo, que comentou vários emojis no post. Além disso, ele gravou stories dizendo: “Vamos ver, vamos ver.” Em outro vídeo, o cantor complementou a interação com mais uma brincadeira: “Ele tá querendo um derê.”

Ainda durante o programa, Giovanna foi questionada se Belo era ciumento, e ela confirmou. “Ele é, e faz várias perguntas. Ele fala: ‘Se magoar ela, esquece que eu existo.’ É porque ele quer meu bem, né?”, explicou a participante.