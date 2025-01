Namorada de Davi Brito é acusada de trair o ex com o baiano

O vencedor do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, movimentou as redes sociais ao anunciar seu namoro com a cirurgiã-dentista Adriana Paula. Contudo, a revelação não agradou a todos, incluindo o ex-namorado da jovem, que levantou suspeitas de infidelidade. A polêmica rapidamente ganhou repercussão.



Em entrevista ao portal Leo Dias, Daniel Brum, educador físico do Distrito Federal, afirmou que Adriana flertava com Davi enquanto ainda estava com ele. Segundo Daniel, o suposto envolvimento aconteceu durante uma viagem à Bahia, no início de janeiro.



"Ela passou o ano novo casada comigo", declarou Daniel, referindo-se ao relacionamento que mantinham. Ele também afirmou que Adriana atendia frequentes chamadas de um número salvo como "Davi" no celular. A situação gerou desconfianças.



Daniel relatou que não questionou Adriana durante a viagem. "Estava de férias, curtindo, mas tenho quase certeza de que ela já estava com ele", disse. Ele ainda mencionou que se conheceram em Barra Grande e ficaram juntos por 10 dias.



Em um vídeo divulgado, Daniel exibiu tatuagens que ele e Adriana fizeram juntos. "Nós temos essas tatuagens, com as iniciais dos nossos nomes", revelou. A gravação intensificou os debates sobre o suposto triângulo amoroso.