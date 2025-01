Ana Maria desmente fake news de que irá se aposentar: "irresponsáveis"

Durante a manhã desta segunda-feira (20) a apresentadora Ana Maria Braga utilizou o espaço do programa “Mais Você” para desmentir uma fake News publicada recentemente, de que Ana Maria deixaria as grades diárias da Rede Globo no final do ano passado.



A notícia foi publicada dois dias atrás, porém, hoje, a apresentadora iniciou o seu programa na Globo rasgando o verbo: “Saiu na internet, dizendo que eu teria dito e afirmado que eu deixaria de apresentar o Mais Você no final de 2025 e que o programa acabaria”, começou a apresentadora.



“Esse é o tipo de fofoca que vem, vai, falam, mas está falando comigo e tá tudo bem, mas dessa vez não mexeram só comigo, esse é o problema. Mexeram com meu time, minha equipe. Vocês, irresponsáveis não tem noção do transtorno que uma notícia dessas pode provocar”, continuou ela.

“A sensação de insegurança que isso causa em toda a equipe que trabalha comigo pode atrapalhar negociações, projetos e o futuro da emissora. Que falta de responsabilidade de uma pessoa que se diz jornalista”, disse Ana. “Essa é uma tremenda falta de responsabilidade com a informação”, continuou.

“Como pode esse rapaz, que se diz jornalista, noticiar algo que eu não falei? Porque não foi apenas uma interpretação equivocada; eles afirmaram que eu disse. Colocaram palavras na minha boca. Cadê a checagem? Ninguém me perguntou nada.”

“Uma coisa que eu prezo muito na minha vida é a credibilidade, e credibilidade, rapazinho, não se ganha, se conquista. Conquista-se ao longo da vida. Só na Rede Globo tenho 25 anos. Será que, se eu fosse homem, teria essa fofocaiada? Para encerrar, gostaria de informar que o mentiroso e o portal que noticiou essa inverdade serão acionados na justiça”, completou.