O mais rentável: Entenda por que ‘Mais Você’ não pode sair do ar

O programa "Mais Você", comandado por Ana Maria Braga, tornou-se o segundo mais rentável da Globo, atrás apenas do "Big Brother Brasil". A atração matinal tem se consolidado como um dos principais produtos da emissora, atraindo patrocinadores mesmo fora da temporada do reality show.

Segundo informações apuradas com exclusividade pela Coluna Mariana Morais, além dos anunciantes, o programa se destaca por ser o mais procurado por artistas. Em 2025, a produção enfrenta uma fila de espera de celebridades interessadas em tomar café com Ana Maria e divulgar seus trabalhos. A visibilidade oferecida pelo programa é uma das razões para o crescente interesse.

Com isso, a audiência expressiva e a repercussão nas redes sociais tornam o "Mais Você" uma vitrine privilegiada. O carisma de Ana Maria Braga, combinado com o formato leve e descontraído do programa, fazem com que artistas muitas vezes até se convidem automaticamente para participar.

Esse cenário reflete o prestígio da atração, que não enfrenta dificuldades para agendar convidados. A equipe de produção tem o desafio oposto: organizar a agenda diante da alta demanda de celebridades querendo aparecer no programa.

O sucesso do "Mais Você" demonstra a força do entretenimento ao vivo nas manhãs da TV aberta. Com seu apelo multiplataforma, a atração segue cativando público, marcas e artistas, consolidando-se como um dos maiores acertos da programação da Globo.