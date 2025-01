Gracyanne Barbosa reclama da falta de sexo e faz revelação íntima

A influenciadora, musa fitness e atual participante do BBB 25, Gracyanne Barbosa, surpreendeu os colegas de confinamento ao revelar estar enfrentando muitas dificuldades no programa devido à falta de sexo.

Durante uma conversa com Thamiris e Diego Hypólito, a ex-esposa do cantor Belo confessou que está achando "insuportável" a abstinência sexual no reality show. "Para mim, é realmente difícil. Eu gosto de transar todo dia, acho insuportável", desabafou.

Thamiris, em tom descontraído, comentou que Gracyanne parecia estar plena, mesmo "subindo pelas paredes", e deu uma sugestão: "Nossa, mas você fica plena! Porque eu, quando quero alguma coisa, fico estressada. Pleníssima. Mas tem gente solteira na casa." Gracyanne respondeu com bom humor: "Você e o Diego."

Solteira desde o término com o pagodeiro Belo, em abril de 2024, Gracyanne não esconde que está de olho nos possíveis pretendentes dentro da casa. Durante a conversa, ela até questionou a quantidade de solteiros no programa.

"Eu estou preparada. Só precisa aparecer alguém que realmente valha a pena. Porque, pelo amor de Deus, está complicado", comentou Thamiris. "Por enquanto, né? Terceiro dia", brincou Gracyanne no momento.