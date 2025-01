Simaria surge irreconhecível e intriga fãs

Longe dos palcos, a cantora Simaria surgiu, nesta terça-feira (21), irreconhecível nas redes sociais. Sem maquiagem, com roupas largas e com um olhar misterioso, a eterna "Coleguinha", preocupou os fãs. Ela apareceu nos Stories do humorista Carlinhos Maia, que gravava na casa de sua irmã, Simone Mendes.

No entanto, a "nova Simaria" dividiu opiniões na web. "Não acreditei quando a vi com essa aparência esquisita", comentou um usuário. "Gente, ela está muito diferente, será que está bem?", perguntou outro. "Eu queria muito ver essa diva lacrando nos palcos novamente", afirmou uma terceira.

Vale ressaltar que, em agosto de 2024, surgiram rumores de que Simaria estaria depressiva. No entanto, a assessoria da artista desmentiu a informação. Entretanto, a cantora já teve depressão pós-parto e chegou a enfrentar outros desafios na vida pessoal.

Simaria desistiu da carreira?

Muitos se questionam se a artista desistiu da carreira no mundo da música. Desde o fim da parceria com Simone Mendes, Simaria ainda não lançou um álbum solo, ao contrário da irmã, que alcançou sucesso nacional e internacional com a carreira. Apesar disso, as duas mostraram que a relação familiar continua forte.

Recentemente, Simaria marcou presença em um show de Simone e emocionou o público ao fazer uma participação especial. Durante a apresentação, as irmãs se abraçaram, trocaram um selinho e dividiram o palco, mostrando sintonia e carinho.