BBB 25: Verdadeiro motivo para Gracyanne entrar no reality vem à tona

A notícia que Gracyanne Barbosa entraria para o reality show Big Brother Brasil pegou o público de surpresa. Entretanto, o que ninguém imaginava é o que estaria por trás da decisão da "Musa Fitness". Apesar de ter confessado o desejo de se desvencilhar do ex-marido, Belo, o verdadeiro motivo não está ligado ao cantor.

De acordo com o colunista Léo Dias, Gracyanne Barbosa acredita que o corpo não garante a vida de luxo que leva. A grande verdade é que a dançarina tem urgência em fazer um "pé-de-meia" para os próximos anos. Sendo assim, o reality show foi um caminho mais rápido para que isso fosse possível.

Entretanto, na última segunda-feira (20), em conversa com Diego Hypolito, Gracyanne abriu o jogo com o ginasta e revelou um outro motivo. Além de ser rotulada como "a ex do Belo", a musa deseja mostrar ao público que é muito mais do que alguém que 'só malha'.

"Penso que as pessoas me veem só agora, como ex-mulher do Belo. Ou como 'só malha'. Até por isso eu quis vir [ao programa]", declarou. Nas redes sociais, os internautas opinaram sobre as declarações da fisiculturista.

"Errada não está", escreveu um usuário. "Por isso que ela se preocupa muito com a alimentação", frisou outro. "Ela está mais do que certa. A velhice chega para todo mundo, minha gente! Hoje em dia ela é nova, tem pique para correr atrás das coisas dela, e depois que ela estiver velha como é que vai ser?", opinou mais um.