Sabrina Sato e Nicolas Prattes encontram ex-mulher de ator em escola de samba

Torta de climão! O Carnaval já começou no Rio de Janeiro. No entanto, o que ninguém esperava eram os encontros inusitados que essa época do ano traria. No último domingo (19), Sabrina Sato, Nicolas Prattes e a ex-mulher do ator, Luiza Caldi, tiveram que dividir o mesmo ambiente.

A rainha de Vila Isabel, Sabrina Sato, recebeu a presença do maridão na feijoada da escola de samba, que aconteceu no bairro da Zona Norte da cidade. Entretanto, a musa Luiza Caldi, para evitar um possível encontro com o casal, permaneceu em uma área Vip. Segundo o jornal Extra, ela só desceu para sambar depois que os pombinhos deixaram o local.

Vale ressaltar que os encontros entre as duas, porém, serão frequentes, já que Luiza estreou neste ano como a nova musa da Vila Isabel. Nas redes sociais, a moça chegou a celebrar o grande marco em poder representar a instituição carnavalesca.

"Eu sou a nova musa da Vila Isabel. Isso é um sonho sendo realizado. É o meu sonho ir ao encontro de uma comunidade inteira que está sonhando e trabalhando junto. Com todo respeito do mundo a toda essa história, eu sei o tamanho do peso, da responsabilidade e a grandiosidade que é ser musa de uma escola com tamanha tradição", disse Luiza.

Vale lembrar que Luiza e Nicolas terminaram o relacionamento em novembro do ano passado. Eles ficaram juntos durante 1 ano. Recentemente, o ator se casou com Sabrina Sato. Eles estão juntos desde fevereiro de 2024. Em outubro, a apresentadora anunciou que estava grávida, mas logo depois perdeu o bebê.