Jão rebate alfinetada de Roberta Miranda após cantora criticar músico

A treta envolvendo o cantor Jão e Roberta Miranda continua rendendo na web. Dessa vez, o artista rebateu a sertaneja nas redes sociais. Após anunciar uma pausa na carreira, a famosa deu a sua opinião em um post com a entrevista de Jão ao Fantástico.

"Todos os novinhos não estão aguentando o tranco! Geração bolha de sabão... Há exatos 40 anos não tinha o luxo que hoje tem. Não havia investidores. Palcos eram tablados sem beleza alguma, iluminação pouca. Som, então, nem se fala. O que restava era talento, gogó, raça e amor à arte", alfinetou a famosa.

Nas redes sociais, o intérprete replicou a fala de Roberta e lamentou as observações feitas por ela. "Poxa, Roberta Miranda, eu te adoro e acho que você entendeu errado. Eu aguento o tranco muito fortemente, há muitos anos. Construí tudo com meus amigos sem a ajuda de grandes investidores, pai famoso ou qualquer coisa do tipo", disse Jão.

"Mas, eu não quero ser um cantor que vai chegar no ostracismo com 40 anos porque já não tenho o que dizer. Eu quero viver e cantar sobre o que vivo, minha estrada é longa", afirmou o artista, que seguiu com as declarações.

"Você mais do que ninguém sabe como essa carreira é e se hoje eu tenho o privilégio de poder tomar um tempo para desacelerar e trazer um trabalho melhor e maior pro meu público, foi porque eu trabalhei sem descanso durante 10 anos. As coisas mudam e que bom que mudam, viver de passado é muito ruim. Mas obrigado pelas palavras, sei que foi de coração", concluiu Jão, expondo a chateação.