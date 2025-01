Ana Hickmann expõe detalhes inéditos de crimes do ex-marido

Ana Hickmann se pronunciou, nesta quarta-feira (22), após ser condenada a pagar uma "pensão compensatória" para o ex-marido, Alexandre Correa. A apresentadora da TV Record fez novas acusações envolvendo o empresário. "Hoje tomei a decisão de falar abertamente sobre tudo que está acontecendo na minha vida."

“Nas últimas semanas, repercutiu a notícia de que eu fui condenada a pagar pensão ao meu ex-marido, como se eu fosse culpada pelo fim do meu casamento, e o meu ex-marido, uma vítima”, começou a contratada da Record.

Em seguida, a apresentadora do Hoje em Dia frisou que Alexandre Correa “distorce a realidade” para ser visto como 'o inocente da história'. “A verdade é que o tempo vai passando e a distorção da realidade nas redes sociais quase que diária pelo meu ex-marido, está dentro da intenção de fazer a mentira dita mil vezes virar verdade”.

“Mas a verdade é que quem bate, esquece, ou se faz esquecido. E quem apanha, não deixa de pensar um dia sequer em tudo o que aconteceu”, lamentou Ana Hickmann, que denunciou Alexandre Correa por violência doméstica em novembro de 2023.

Apresentadora afirma que ex-marido 'quase destruiu' seu patrimônio

No desabafo, Ana Hickmann afirmou que o ex-marido quase “destruiu” seu patrimônio. “Eu tenho me mantido em silêncio, trabalhando muito, para tentar salvar o patrimônio construído ao longo de 25 anos, quase destruído pela irresponsabilidade do meu ex-marido e que dele se aproveitou muito bem. Todos esses anos de trabalho foram dedicados a dar uma vida tranquila e confortável ao meu filho”, reforçou.

A famosa, que construiu uma carreira de sucesso no mundo da moda, reforçou no vídeo que trabalha desde os 15 anos de idade. Ela ainda pontuou que o ex-marido se aproveitou do seu dinheiro.

“O Alexandre passou a trabalhar comigo nos últimos anos e, até a separação, foi o gestor das empresas. Ele já declarou que fez uma má administração e isso gerou uma dívida de quase R$ 70 milhões de reais. Ele nunca prestou contas dos quase R$ 40 milhões que passaram pelas suas contas pessoais e qual destino deu a esse dinheiro. Quem foram os beneficiados pelo meu trabalho? Eu ainda não sei”, disse.