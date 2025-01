Andressa Urach surge com aparência diferente e intriga fãs

Que a Andressa Urach está sempre mudando algum detalhe no corpo ou no rosto todos já sabem. Entretanto, alguns fãs notaram que a beldade está com uma fisionomia diferente. Nas redes sociais, os internautas chegaram a comparar a Musa do Pornô com a icônica Maya Massafera.

Em seu perfil do Instagram, a produtora de conteúdo adulto compartilhou as novas peças de roupas que estão à venda em seu site. "Macaquinho jeans preto, por apenas R$165,00, pagamentos em Pix tem desconto especial, e parcelamento no cartão de crédito garantido", escreveu a loira na legenda.

No entanto, o carrossel de fotos chamou a atenção do público. "Achei que era a Maya Massafera", escreveu um usuário. "Parem de dar palco para essa desnecessária", frisou outro. "Está parecida com o Frankenstein", comentou mais um.

Vale lembrar que, recentemente, Urach causou um rebuliço na web com um procedimento estético na língua denominado: Bifurcação. Durante o processo de recuperação, a loira revelou que não estava conseguindo falar. No entanto, ela explicou que a bifurcação teria relação com o mundo espiritual.

"Vai ser bom para enfrentar os religiosos. Vai ser bom para aumentar o meu trabalho, com a curiosidade. Mas fiz por conta da cobra, da serpente, do satanás. Como uma mulher, com a língua bifurcada, vai falar de Jesus?", indagou.