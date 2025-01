BBB25: Vitória Strada diz que ainda ama sua ex, Marcella Rica

Confinada no BBB25, a atriz Vitória Strada falou sobre seu relacionamento com Marcella Rica para os participantes do reality nesta quarta-feira (22). A conversa aconteceu na área externa da casa, quando Giovanna mencionou seu antigo relacionamento e, a partir disso, o papo fluiu naturalmente.

Inspirada pelo relato de Giovanna, Vitória decidiu compartilhar detalhes de seu antigo relacionamento com a atriz Marcella Rica. Durante a conversa, abriu seu coração ao falar sobre o romance que viveu. Segundo ela, apesar do término, ambas ainda se amam muito e mantêm uma boa relação. "A gente terminou, mas a gente se ama muito, sempre vai se amar", declarou.

Vitória também explicou que o término aconteceu em julho de 2023 e detalhou os motivos que levaram à decisão. “Ela é uma pessoa incrível. A gente terminou porque era a melhor forma de cuidar do nosso amor, sabe? É uma pessoa que quero ter na minha vida para sempre. Ela é muito legal e foi muito importante para mim”, revelou.

Mesmo com o tema da conversa girando em torno do término, Vitória aproveitou para lembrar que Marcella foi a primeira mulher por quem se apaixonou. "Eu lidei com isso da forma mais natural possível", contou. "Quando me apaixonei por ela, foi um sentimento que eu não estava esperando".

Por fim, Vitória comentou que frequentemente é abordada na rua por pessoas que fazem perguntas e elogios sobre seu antigo relacionamento. Ela afirmou que o romance serviu de inspiração para muita gente lá fora.