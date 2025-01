Apresentador desmerece Juliette para enaltecer Sarah Andrade

A ex-BBB Sarah Andrade concedeu recentemente uma entrevista ao programa do portal Terra, o Sala de TV. Durante a conversa, a empresária aproveitou para falar mais sobre sua trajetória no BBB21, suas estratégias e vivências do programa.

Em determinado momento, o tema girou em torno de “heróis e vilões”, referindo-se às personalidades marcantes do BBB21. Sarah comentou que “as palavras têm poder” e relembrou que, quando era mais jovem, costumava preferir os vilões. No entanto, no BBB21, sua narrativa foi de “mocinha” na primeira metade do programa.

Entretanto, na reta final do reality, Juliette ganhou destaque, e o embate entre as duas fez com que Sarah fosse percebida como uma das vilãs da edição. “A vida inteira eu falava que queria ser a vilã, que achava mais legal. A mocinha eu achava meio chata. Aí o que aconteceu? Não fui a mocinha”, brincou Sarah.

O apresentador rapidamente disparou: “É, mas a mocinha é chata. A gente sabe muito bem aqui fora que a mocinha é chata!”. “É, mas o povo gosta também. Foram muitos milhões de reais”, respondeu Sarah. O apresentador continuou: “Mas olha o que aconteceu. Eu fui lá olhar seu Instagram e vi algumas palestras. Menina, você consegue reunir mais gente nos auditórios do que a Juliette nas arenas!”.

“Meu Deus do céu, xinguem ele!”, exclamou o outro apresentador. “Olha, não fui eu que disse isso, hein! Pelo amor de Deus”, respondeu Sarah. Em seguida, todos caíram na risada com o comentário e o programa seguiu.

Diversos tópicos foram abordados na entrevista, como a estratégia que Sarah utilizou durante o programa, sua relação com Juliette dentro e fora do reality, e sua visão sobre Karol Conká após o término do BBB21.