Ex-BBB Gabriel Santana revela oportunidades pós-reality

Desde que deixou o BBB 23, Gabriel Santana tem explorado diferentes oportunidades no audiovisual, embora ainda não tenha voltado para as novelas. “Até cheguei a fazer alguns testes, mas infelizmente acabou não rolando”, revelou o ator. Apesar disso, o artista permanece ativo e com projetos em andamento.

Gabriel destacou que o pós-reality trouxe um crescimento significativo em trabalhos voltados para streaming e cinema nacional. Ele comentou sobre dois filmes e uma série que estão previstos para lançamento entre 2025 e 2026. “O BBB trouxe bastante coisa positiva para mim”, afirmou, destacando o impacto na sua carreira.

Além de atuar, Gabriel também tem se destacado como figura influente no mercado publicitário. Ele mencionou que a demanda por campanhas, eventos e presenças aumentou após sua participação no programa. O ator enxerga essas oportunidades como uma forma de diversificar sua atuação no mercado artístico.

Com 12 anos de experiência no meio cultural, Gabriel também está investindo em sua produtora cultural. Ele compartilhou planos de lançar novos produtos artísticos, incluindo peças de teatro e projetos audiovisuais, nos próximos anos. Esse investimento reflete seu compromisso em ampliar sua presença no setor.

Embora as novelas ainda sejam uma meta, Gabriel não esconde o entusiasmo com seus novos projetos. “Tenho vontade de voltar para as telinhas, sim”, disse. Para o ator, o futuro está repleto de possibilidades, e ele continua consolidando sua trajetória como um artista multifacetado.

O empresário do artista, Gui Taschetti, reforçou a importância de investir na visibilidade pós reality: Estar em um reality pode ser o pontapé inicial de uma carreira de sucesso, mas o verdadeiro trabalho é o que vem depois, com planejamento, parcerias certas e, acima de tudo, foco.