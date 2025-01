Iran Ângelo rompe silêncio sobre casamento de Hulk com sobrinha

Iran Ângelo, ex-esposa do jogador Hulk, marcou presença no aniversário do sobrinho Yugnir Ângelo — marido de Mirela Janis — na tradicional Festa do Gelo, realizada nesta quarta-feira (22), em Cabedelo, na Paraíba.

Na ocasião, ela comemorou os 38 anos do aniversariante, que é seu sobrinho e irmão de Camila Ângelo, a atual esposa do jogador de futebol. No entanto, o que surpreendeu a internet foi o fato de Iran comentar publicamente pela primeira vez sobre a situação envolvendo ela, sua sobrinha e o atleta.

Em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, Iran falou sobre o casamento entre Hulk e Camila. Questionada pelo repórter: “Sobre o casamento, você tem alguma declaração para dar?”, ela respondeu: “É uma coisa já superada. O passado tem que estar exatamente no passado, né?”.

“Mas, claro, vieram alguns problemas. Não foi fácil, né? É uma família e tudo. Mas tem que ter sabedoria e o silêncio, né?”, completou. Vale lembrar que Iran recebeu uma indenização de R$ 700 milhões do jogador após o divórcio.

Nas redes sociais, algumas pessoas comentaram: “Com uma sobrinha dessa, não precisa de inimigo”, escreveu uma seguidora. “R$ 700 milhões? Até eu ficaria amiga do casal!”, brincou outra. "Essa história já deu", finalizou uma.