'Belo' divide programa de TV com suposto amante de Gracyanne Barbosa

Vazou na web a gravação do novo programa da Christina Rocha, nessa quinta-feira (23). No entanto, o que mais chamou a atenção do público foram os convidados. A presença do suposto Belo, e do amante de Gracyanne Barbosa, Gilson de Oliveira, intrigou o público.

Nas imagens, o suposto Belo aparece usando óculos escuros, sentado ao lado do personal trainer. Enquanto Christina Rocha se diverte com a situação, Gilson encara o artista com um sorriso no canto da boca. As imagens repercutiram na web, e os internautas estão achando ser o sósia do pagodeiro.

"Gente, eles era um trisal, vocês não sabem?", comentou um usuário. "Belo do Paraguai ", escreveu mais um aos risos. "É o sósia do Belo", opinou outro. "O sorriso sarcástico do 'Gilsão' é o melhor", pontuou mais um. "É muita humilhação misturada com maturidade", escreveu outro aos risos.

Vale lembrar que Gilson de Oliveira foi o suposto pivô da separação entre a "Musa Fitness", e o cantor. O imbróglio envolvendo o trio causou um rebuliço na web. Na época, a participante do BBB 25 admitiu ter se envolvido com o 'amigo'. No entanto, a musa justificou a traição.

Em entrevista ao podcast “Podcats”, Gracy revelou que teve, sim, um envolvimento com o personal trainer, mas declarou que não considerava o affair uma traição ao marido. “Estávamos separados e eu conheci outra pessoa, que não teve nada a ver com a academia. Ele não era meu personal, era meu amigo na academia. E foi um momento de muita carência, eu precisava de um cuidado”, pontuou ela.