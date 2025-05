BBB25: Daniele Hypólito fica mal após ser desprezada por sisters

Daniele e Diego Hypolito agitaram a casa do BBB 25 na madrugada desta sexta-feira (24). A ginasta acabou protagonizando um momento tenso ao ser retirada de uma conversa por Camilla Maia. A trancista pediu que a integrante do grupo Camarote se afastasse para que pudesse "trocar uma ideia" em particular com suas aliadas.

Daniele tentou se aproximar do grupo formado por Gracyanne, Camilla, Giovanna e Thamiris, mas foi interrompida. "A gente queria conversar rapidinho, mas pode vir, pode vir... Só um minutinho", disse Camilla. Chateada com a situação, a ex-ginasta virou as costas e deixou o local visivelmente incomodada.

Mais tarde, Gracyanne, Giovanna e Thamiris resolveram procurar Daniele para se desculpar. "Dani, desculpa por aquilo. A gente só precisava conversar sobre algo entre a gente", explicou Giovanna. "Não era nada com você, de verdade. Era um assunto nosso", reforçou Thamiris. Mesmo dizendo que estava tudo bem, Daniele foi incentivada pelo irmão Diego a expressar o que realmente sentia.

"Olha, gente, vou ser sincera: estou me sentindo uma idiota. Só isso", desabafou Daniele. Thamiris fez questão de esclarecer que o motivo da conversa não tinha nenhuma relação com ela. "Eu e Camilla estávamos falando sobre uma questão nossa, algo que não tinha nada a ver com o jogo. Quando subimos, é porque o assunto já tinha acabado", explicou a nutricionista, pedindo que Daniele não se diminuísse.

"Não se sinta assim. Se passou a impressão de exclusão, saiba que não era essa a intenção, entendeu? Era algo pessoal nosso. Assim como agora vocês estão conversando, talvez não seja para a gente ouvir. E você não é idiota, não se limite a isso. Lá fora, você tem uma vida incrível", declarou Thamiris. "Aqui dentro, os conflitos são parte do jogo, e isso é feito de propósito", concluiu.