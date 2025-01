Camilla e Thamiris discutem após afastarem Dani: "a gente excluiu a mina"

Após Daniele Hypólito ser excluída de uma conversa entre aliadas na área externa do BBB 25, as irmãs Camilla e Thamiris acabaram discutindo. Thamiris não concordou com a forma como Camilla afastou a ginasta, que tentava se aproximar do grupo mais cedo.

“É, pô, a gente excluiu a mina, cara”, disse Thamiris. “É, mas a gente tem o nosso grupo, que já tá fechado”, respondeu Camilla de forma direta, o que deu início à discussão. “Ok, Camilla, mas eu não acho isso certo”, rebateu a nutricionista, discordando da postura da irmã.

“Até porque eles são uma opção de voto, não tem por que ter eles aqui”, argumentou a trancista, insistindo no ponto. Thamiris, porém, não concordou: “Eu não tô falando de jogo. Só perguntei se tinha mais alguma coisa pra resolver sobre isso. Se não, vamos lá falar com ela. Ela pode ser opção de voto, mas a gente não precisa desumanizar ninguém”, concluiu, encerrando a conversa de forma firme.

Embora o grupo tenha se desculpado com Daniele, a ginasta ficou visivelmente abalada pela situação e chegou a desabafar, dizendo que se sentiu como uma grande idiota ao ser repreendida. O clima na casa ficou tenso após o episódio.

Nas redes sociais, os internautas reagiram: “A Thamiris é a mais sensata, essa Camilla é insuportável”, criticou uma seguidora. “Achei de péssimo tom a atitude da Camilla. Se fosse com ela, tenho certeza que não gostaria”, comentou outra.