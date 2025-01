BBB25: Diogo Almeida revela e surpreende com indicação ao paredão

Após ganharem a prova do líder na noite passada, Diogo Almeida e Vilma conversaram com aliados no apê do líder. Lá, o ator relembrou que o after do show de quarta foi decisivo na indicação da dupla para o próximo paredão.

"Foi determinante para escolher quem vai ser indicado. Eu identifiquei umas coisas que, às vezes, no dia a dia, passam. Eu até não queria, mas não vai ter jeito", comentou o participante, deixando clara sua decisão.

Antes de assumirem a liderança, na tarde de quinta-feira (23), Diogo e a mãe cogitaram indicar Aline e Vinícius ao paredão. Porém, o ator tem sido alvo de "shippers" dentro da casa, que especulam um romance entre ele e Aline, após os dois terem dançado juntos no after do último show.

Durante a tarde, Diogo comentou que percebeu um comportamento controlador de Vinícius em relação a Aline. Dona Vilma reagiu: "Já não gostou, né?" O ator confirmou e relembrou uma fala do promotor de eventos, que aconselhou Aline a evitar se expor ou se relacionar no jogo.

Por fim, o voto do líder ainda será na dupla Aline e Vinícius, surpreendendo os outros confinados, especialmente após o clima de flerte com a sister. “Ali eu identifiquei umas coisas que, às vezes, no dia a dia, passam. Mas ali eu olhei e falei: ‘Cara, é ele. Não vai ter jeito’. Eu não queria, mas não vai ter jeito”, concluiu Diogo.