Gominho explica sumiço de Preta Gil das redes: "focada na recuperação"

O influenciador Gominho esclareceu recentemente o motivo do afastamento de Preta Gil, 50, das redes sociais. A cantora está internada há mais de 30 dias em um hospital em São Paulo, após passar por uma cirurgia para a remoção de tumores no intestino.

O procedimento, que durou 21 horas, foi considerado um sucesso. Alguns dias depois, Preta chegou a compartilhar uma foto em seu Instagram, mas não entrou em detalhes sobre sua recuperação. Gominho, amigo pessoal da artista, explicou aos fãs o motivo da ausência dela nas redes.

"Para as 100 mil pessoas que me perguntam todo dia se Pretinha está bem: ela está! Está sumidinha das redes porque está focada na sua recuperação, que vem acontecendo bem! Um dia de cada vez, estamos aqui", afirmou ele.

Em entrevista a uma rádio de Salvador, Gominho revelou sua decisão de se mudar para São Paulo a fim de apoiar a amiga neste momento delicado. Ele ressaltou que a acompanha desde o início do tratamento e sentiu a necessidade de estar ao lado dela.

"Eu nunca imaginei que as pessoas fossem se chocar tanto com isso. Eu não tinha nada que me prendesse lá em Salvador. Tinha um emprego incrível, mas é o emprego ou minha amiga? Fui visitá-la e, no fim de semana que passei lá, senti tudo. Falei para ela: 'Estou vindo para cá'. E ela disse: 'Não precisa'. Respondi: 'Eu não estou pedindo, eu estou vindo'. Eu senti que ela precisava", declarou.