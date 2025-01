José Loreto estaria vivendo romance com ex-BBB Alane

Será que vem um casal novo por aí? José Loreto e Alane Dias podem estar vivendo um suposto romance. O passeio pelo shopping, na noite de quinta-feira (23), na Zona Sul do Rio, deu o que falar na web. O ator e a ex-bbb teriam ido prestigiar a versão teatral de "O Cravo e a Rosa".

No entanto, a afinidade entre Loreto e Alane deixou rumores de um novo romance no ar. Sorridentes e bem íntimos um do outro, os pombinhos, aparentemente, não se importaram com as câmeras. O passeio ocorreu no shopping da Gávea, área nobre da cidade.

Vale lembrar que o artista não assume um relacionamento desde 2023, quando terminou o namoro com Rafa Kalimann. Alane Dias, por sua vez, terminou o relacionamento, recentemente, em novembro do ano passado, com o compositor Lucas Silva, irmão do cantor Silva.

A atração teatral, que está em curta temporada no Teatro das Artes, é apresentada pelo ator Dudu Azevedo e Isabella Santoni. Em seu perfil do Instagram, Loreto compartilhou alguns registros da obra e também dos bastidores, divulgando o trabalho do amigo.