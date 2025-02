Oruam X vereadora: parlamentar sofre ameaça de morte após polêmica com cantor

A treta envolvendo Oruam e a vereadora Amanda Vettorazzo tomou proporções ainda maiores nesse final de semana. Após a parlamentar sofrer ameaças em seu perfil das redes sociais, a Câmara Municipal de São Paulo ofereceu segurança à política.

Amanda chegou a abrir um boletim de ocorrência. No documento, a parlamentar mostrou mensagens que recebeu via inbox de apoiadores do músico Oruam. "Vai virar a Marielle paulista", escreveu um. "Comando vem forte para cima de você", disse outro.

O imbróglio envolvendo o funkeiro começou após Amanda projetar uma lei que busca proibir a Prefeitura de São Paulo de contratar "shows ou eventos com apologia ao crime organizado". Enquanto explicava a medida, Vettorazzo citou o nome do artista, que é filho de Marcinho VP, líder do Comando Vermelho preso desde 1996.

Após o vídeo repercutir, Oruam rebateu: "Tu quer ficar nessa daí? Vai proibir o c*, pô. Tu nem tem força para isso. Bobona. Eu nunca vi uma pessoa estudar para falar merda. Só tu não falar meu nome, senão tu vai conhecer o capeta", avisou o artista.