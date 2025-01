Após negar romance, Alane Dias é vista aos beijos com José Loreto

Alane é vista aos beijos com José Loreto - (crédito: Reprodução: Redes Sociais/Leo Dias)

De uns dias para cá, a internet ficou bem movimentada com os rumores sobre a ex-BBB Alane Dias e o ator José Loreto estarem vivendo um romance. Primeiro os pombinhos foram vistos saindo juntos de uma peça na Gávea e depois vistos passeando de moto.

Após eles serem flagrados passeando juntinhos de moto e em clima de filme, Alane Dias se pronunciou ontem (28) pela primeira vez. Em resposta às especulações, ela negou o relacionamento e disse que eram apenas amigos saindo.

Durante um ensaio para a Grande Rio, escola de samba na qual fará sua estreia no Carnaval 2025, Alane se posicionou: "Vocês nunca saíram com amigos de vocês? É apenas uma amizade, só isso", disse ela sobre as especulações.

Porém, depois da ex-participante ter negado o romance, o Portal Leo Dias divulgou um vídeo em que José Loreto e Alane aparecem dançando e depois se beijando em uma festa. Nas imagens divulgadas, eles aparecem dançando forró agarradinhos e, em determinado momento, trocam um beijão.

Na web, a galera comentou sobre o episódio. "Mais uma para a grande lista dele", comentou uma seguidora. "Alane está certíssima! É uma mulher jovem e bonita, tem que viver mesmo e não ligar para os outros", disparou outra seguidora.