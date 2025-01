BBB25: Juliette faz mutirão para Vitória Strada e é detonada

A dupla Vitória Strada de Mateus Pires está no segundo paredão do BBB25. Eles enfrentam os circenses Raissa e Edy e os irmãos Hypólito. De acordo com várias enquetes divulgadas, Vitória e sua dupla correm risco de sair.

Na internet, fãs e amigos fazem mutirão para a atriz ficar e, dentre essas pessoas, está a campeã do BBB21, Juliette Freire. Em um tweet da cantora, ela pede para que os seus fãs, conhecidos como "cactos" votem para que Vitória fique: "Minha gente, a Vitória Strada não pode sair agora não. Bora galera", disse ela na postagem.

Porém, o que Juliette não esperava era que a internet inteira fosse cair em cima dela por conta de sua torcida para que a amiga fique. Alguns fãs de Raissa foram no tweet dela e comentaram sobre o fato dela ter entrado humilde no programa e ter tido apoio do público.

“Juliete, que entrou no BBB como uma pessoa humilde e venceu com o apoio do público, agora tá puxando votos pra duas duplas famosas contra pipocas. Isso é o cúmulo! Quem já foi pipoca devia valorizar quem tá começando, mas parece que ela esqueceu de onde veio", disparou o fã clube.

Em resposta, os cactos comentaram nas redes que Juliette puxou mutirão para Vitória pois elas são muitos amigas, então ela decidiu apoiá-la. "Gente, elas são amigas, isso não tem nada a ver com origens ou de onde a pessoa veio", respondeu um perfil.