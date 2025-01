Empresário de Claudia Leitte manda indireta a Ivete Sangalo

A situação se complicou quando Claudia Leitte voltou a viralizar ao trocar "Iemanjá" por "Yeshua" na letra de "Caranguejo". No entanto, a relação da cantora com Ivete Sangalo já estava estremecida há algum tempo. De acordo com informações, essa tensão estaria ligada à escolha de Claudia de assinar com Fábio Almeida, em agosto do ano passado, para gerenciar sua carreira.

É importante lembrar que o empresário em questão trabalhou com Ivete entre 2011 e 2022, e o rompimento entre eles não teria sido dos mais amigáveis. Esse contexto pode ter contribuído para os desentendimentos que vêm se acumulando ao longo dos anos e refletiram no episódio recente.

Nas redes sociais, Fábio Almeida compartilhou indiretas, alegando que Claudia teria bloqueado Ivete, supostamente por falta de diálogo entre as duas em relação à polêmica da letra da música. Além disso, ele ironizou declarações de Ivete durante o programa "Sem Censura".

"Que a cultura de matriz africana seja realmente respeitada e não usada por poucos para palanque. Aos que, com excessos calculados, uso de algoritmos, escritos sobre redes e síndrome de pequenos poderes, esses não mancharão o debate de verdade", escreveu Fábio.

Os fãs de Ivete reagiram furiosos às provocações e, inclusive, ainda trocaram farpas com o empresário: "Fábio, você está berrando sozinho, e Ivete não está dando moral para você", comentou um seguidor. "Ela berrou mesmo em outro momento (risos). Acorda, meu bem", rebateu o empresário. "Não superou até hoje", provocou outro fã. "Não desmarquei nenhuma turnê", ironizou novamente Fábio.