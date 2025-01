Vaza cachê de Gracyanne Barbosa, Vitória Strada, e mais para entrar no BBB 25

Vazou na web o cachê dos participantes do BBB 25. A vida dos famosos não é nada fácil, entretanto, para aqueles que desejam contratar a presença VIP deles, o valor pode custar caro. E para a participação dos camarotes no reality, a TV Globo precisou desembolsar uma boa quantia em dinheiro.

Dentre os camarotes mais bem pagos está a musa fitness, Gracyanne Barbosa. A famosa só em participar do programa garantiu R$ 200 mil na conta. Segundo o jornalista Alessandro Lo-Bianco, quem também se deu bem foi Vitória Strada com R$ 160 mil no cofre.

Além das sisters, Diego Hypolito faturou 120 mil, já o ator Diogo recebeu R$ 80 mil. Entretanto, a informação não soou bem para os internautas. Nas redes sociais, os valores altíssimos levantaram rumores de que o tal cachê poderia influenciar uma certa manipulação da direção do reality.

"Nossa, Camarote sempre entra bem. Por isso eles não jogam nada", disparou uma pessoa. "Isso sendo verdade, já sabemos que nenhum Camarote sai nesse paredão", analisou outra. "Por isso duvido que Vitória saia nesse paredão. Eles não deixam um Camarote sair de cara", comentou mais uma.

Vale lembrar que a audiência da atração tem deixado a desejar desde a estreia da 25ª edição. Com os números baixíssimos em comparação ao último ano, o programa registrou uma queda de 25% na nova temporada.