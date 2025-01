Preso, Babal Guimarães perde a guarda do filho com Emily Garcia

O influenciador Babal Guimarães perdeu a guarda do filho, fruto do seu casamento com a também influenciadora Emily Garcia. O influenciador foi preso, na última quarta-feira (22), acusado de agredir a ex-esposa, Teresa Santos Costa. O crime teria acontecido no ano de 2019.

Emanuel Francisco dos Santos Junior é pai de Miguel, de 3 anos. De acordo com o jornalista Léo Dias, por ordem judicial, Babal teve o contato com o pequeno suspenso por tempo indeterminado. A guarda voltou a ser da mãe de forma unilateral - quando apenas um dos genitores é responsável por cuidar da criança.

Vale lembrar que em fevereiro de 2023, ele foi sentenciado a um ano e quatro meses e cumpria a pena em regime aberto. Após descumprir as medidas cautelares, a Justiça determinou o cumprimento da pena de um ano e quatro meses em regime fechado.

A prisão do cunhado de Carlinhos Maia foi decretada pela juíza Luana Cavalcante de Freitas, titular do Juizado Especial Cível e Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Penedo.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre o lamentável episódio. "Ele parece um bom Pai. Acredito que agora mexeu no ponto fraco dele", comentou um usuário. "O mundo, ele não dá voltas, ele capota", pontuou mais um. "Queremos o melhor para vida de Miguel", desejou outro.