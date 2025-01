BBB 25: Vitória Strada revela como se descobriu bissexual

Vitória Strada abriu o coração, na tarde dessa terça-feira (28), e falou sobre a sua sexualidade. Durante um bate-papo descontraído, a atriz revelou como "se descobriu" bissexual. A beldade ainda pontuou que foi admirando a beleza de uma famosa internacional que a descoberta veio.

Enquanto conversava, Vitória aproveitou o momento descontraído e perguntou a sister Thamiris: "Amiga, com quantos anos você se entendeu como bissexual?". Em resposta, ela pontuou que se deu conta da sua orientação sexual aos 15 anos, durante uma conversa com sua mãe.

Aproveitando o clima descontraído da conversa, Strada resolveu contar a sua história também. "Acho que percebi minha bissexualidade quando assisti 'As Panteras' e fiquei mais interessada na Demi Moore saindo do mar do que no surfista", relatou.

Vitóris Strada está no Paredão e pode abandonar o reality

Vale lembrar que Vitória corre o grande risco de sair do BBB ainda hoje. A atriz foi para a berlinda dessa semana junto com Mateus Pires. Os dois tem protagonizado inúmeros momentos desconfortantes para o telespectador. Além dos desentendimentos inesperados.

Além de Vitória e Mateus, outra dupla de camarote foi parar no Paredão, os ginastas Diego e Daniele Hypolito. E para completar o trio de duplas, os palhaços Raissa e Edylberto também podem dar adeus à competição.