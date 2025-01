BBB 25: enquete atualizada tem reviravolta e eliminação de dupla inesperada

O "BBB 25" tem causado muita apreensão entre os participantes do reality. No último domingo (26), a segunda berlinda da temporada foi formada, e três duplas encaram nessa terça-feira (28) a votação do público: Diego e Daniele Hypolito, Vitória Strada e Mateus, e Raissa e Edylberto.

Vale lembrar como cada dupla chegou ao tão temido Paredão. Após o telefone tocar, Thamiris e Camilla saíram na frente e conseguiram garantir a desejada imunidade. No entanto, precisaram indicar uma dupla direto ao Paredão: Raissa e Edilberto. Essa é a segunda vez da família na zona de perigo.

Em seguida, Aline e Vinícius receberam o colar do anjo dado por Diego e Daniele Hypolito e garantiram mais uma semana na casa. Quem não teve a mesma sorte foi Vitória Strada e Mateus. A liderança foi certeira nos Camarotes e mirou nos amigos, jogando a dupla direto ao Paredão.

Já a casa ficou dividida entre Diego e Daniele, e Eva e Renata. A liderança, então, optou pelos ginastas. Paredão formado, e votação aberta, as enquetes apontam quem está perdendo o sonho de conquistar o prêmio e ficar milionário.

Segundo a enquete "UOL", com 48,97% estão Vitória e Mateus. Bem próximo à dupla vem a família formada por pai e filha, Edylberto e Raissa, com 47,21%. E fora da zona de perigo vem os irmãos Diego e Daniele, com apenas 3,82%.