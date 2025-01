Narcisa Tamborindeguy é vetada de novo humorístico da Globo

"Ai que loucura!" A socialite mais querida do Brasil, Narcisa Tamborindeguy, foi barrada de interpretar o seu próprio personagem na TV Globo. Segundo informações, o Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro (Sated-RJ), teria impedido a ícone de participar do novo projeto da TV Globo devido a falta de um registro profissional.

Durante uma entrevista concedia à colunista Fábia Oliveira, o presidente da instituição, Hugo Gross, esclareceu o imbróglio. "Tem vários atores, atrizes desempregados, com registro, e eles querem aumentar a audiência chamando pessoas que não têm absolutamente nada a ver, que são personalidades, que não estudaram, não têm registro profissional."

"Uma coisa é a pessoa ser muito bacana, nada contra ela [Narcisa Tamborindeguy], mas por isso que tem que respeitar a CCT [Convenção Coletiva de Trabalho], respeitar a lei. O que o Sated vai fazer é lutar duramente na Justiça. A gente protege o trabalhador da arte”, explicou o presidente.

Além disso, Hugo Gross ressaltou que existem outras maneiras de realizar gravações sem o registro profissional. No entanto, é necessário uma solicitação prévia ao sindicato. Ele ainda pontuou que a Globo tem realizado as gravações antes de fazer esse pedido, contrariando o protocolo.

Na web, a decisão do sindicato gerou revolta entre os internautas. "Deveria ser permitido qualquer pessoa. Uma coisa é exigir qualificação de médico, advogado... Agora pra pessoa aparecer na TV?", comentou um usuário. "Se o Sindicato dos Jornalistas tivesse o mesmo poder desse Sinticato dos Artistas", opinou outra. "Palmas para o sindicato", comentou mais um.