BBB 25: Gracyanne Barbosa ameaça participante ao ser barrada de show

A treta está só começando! Gracyanne Barbosa ficou revoltada ao ser a escolhida da vez para não assistir ao show do cantor Rodriguinho. A musa fitness ao saber da novidade chegou a ameaçar agredir Renata, que teria optado pela famosa por ela não consumir bebida alcoólica nas festas.

Para quem não acompanhou, Eva e Renata foram contempladas com um almoço, na tarde dessa quarta-feira (29), após atenderem ao Big Fone. No entanto, o que as bailarinas não esperavam é que toda a conversa seria transmitida ao vivo para os demais participantes.

Durante o almoço, a dupla recebeu a missão de escolher um brother para ficar barrado da atração. Enquanto isso, Gracyanne assistia o bate-papo com cara de poucos amigos. No decorrer do diálogo a musa disparou: "Eu vou esperar o show acabar para assistir a festa! Só se for para dar na cara dela", comentou a sister.

Nas redes sociais, a reação da fisiculturista arrancou gargalhadas do público. "Só de raiva ela vai comer todos os ovos da casa enquanto eles estiverem fora!", opinou um internauta. "Rapaz, que almoço da discórdia viu! Já pode terminar aí que eu quero ver a treta", comentou outro. "Perdeu absolutamente nada, o show dele parece uma taquara rachada cantando", escreveu mais um.

"A Giovanna vai querer perseguir a Renata agora", "Graci e a planta da irmã só falam pelas costas", "A Eva conseguiu tirar a paz desse paraíso", "Gra sendo uma decepção, totalmente influenciada", "Poderiam liberar um dia de agressão sem expulsão né".