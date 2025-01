Maíra Cardi empresta cartão de crédito a funcionário e revela má experiência

Maíra Cardi usou as redes sociais para dividir com os internautas uma experiência caridosa com um dos seus funcionários. A beldade, que está de casa nova, resolveu presentear seus colaboradores com a decoração de seus imóveis.

cartão de crédito para um deles, ela disse que ficou triste ao perceber que o rapaz comprou "tudo do pior". "Peguei meu cartão de crédito, dei na mão do caseiro e falei: 'Compra tudo que você quiser, decore sua casa'. Achei que isso fosse ser bom, não é? Porque ele compraria do gosto dele e tal." No entanto, segundo a coach, após emprestar opara um deles, ela disse que ficou triste ao perceber que o rapaz comprou "tudo do pior". "Peguei meu cartão de crédito, dei na mão do caseiro e falei: 'Compra tudo que você quiser, decore sua casa'. Achei que isso fosse ser bom, não é? Porque ele compraria do gosto dele e tal."

Em seguida, a coach revelou como soube da má compra do funcionário. "Mandei minha decoradora lá só para dar uma olhada e ver se não faltava alguma coisa, e ela falou que não tem condições de ficar daquele jeito, que a decoração dele, tadinho... ficou muito ruim", declarou ela.

Ela ainda revelou que iria refazer as compras por não aceitar que o caseiro ficasse com um material de baixa qualidade. "A mesa é pequena, ele escolheu as coisas mais baratinhas", pontuou.

"Agora, estou tendo que decorar tudo de novo, porque ele só comprou coisa baratinha e eu não quero que ele fique com coisa ruim, eu quero que ele fique com coisa boa", disse. "Ele é simples, não quis gastar muito, mas quero que ele viva bem e com conforto, então vou trocar tudo", acrescentou ela.