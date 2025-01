Ingrid Guimarães diz ter sido confundida com Julia Roberts em aeroporto

A atriz Ingrid Guimarães revelou nas redes sociais que foi abordada recentemente por uma mulher no aeroporto de Paris após ela achar que estava diante de uma estrela de Hollywood. A desconhecida chegou em Ingrid e comentou sobre sua semelhança com Julia Roberts.

Segundo a Ingrid, a mulher disse que a filha viu uma propaganda de Julia Roberts em uma loja de perfumes no local e, ao dar de cara com a brasileira no aeroporto em seguida, achou que as duas eram a mesma pessoa.

“A coisa mais maravilhosa que aconteceu hoje. Estou no aeroporto de Paris. Veio uma mulher e falou assim, que a filha dela virou para ela agora e falou: ‘Mãe, a mulher da foto está aqui’. Sabe qual é a foto? [Ingrid vira a câmera do celular e mostra]. Julia Roberts!”, relatou a atriz.

Ela relatou o caso nas redes sociais e, em um story, chegou a brincar com a situação e escreveu: “Respeita a minha história!”. A situação gerou risadas e destacou a semelhança entre as duas atrizes, proporcionando um momento divertido para Ingrid durante sua viagem.

Porém, nas redes sociais o momento dividiu opiniões: “Tá bom querida, senta lá e descansa”, comentou uma seguidora. “Mesma coisa, só que diferente”, disparou um seguidor. “Ai, Ingrid! Menos, bem menos”, completou outra seguidora.