BBB25: Aline e Diogo Almeida dão primeiro beijo da edição; veja

A madrugada desta quinta-feira, 30, foi marcada por muita emoção no BBB 25. Durante o Show de Quarta, os brothers curtiram apresentações de Rodriguinho, Gaab e Mr. Dan, enquanto Gracyanne ficou de fora da festa após ser vetada por Eva e Renata durante a dinâmica do Big Fone.

E o romance está no ar no BBB 25! Durante o after do Show de Quarta, Diogo Almeida e Aline dançam juntinhos ao som de "Cobaia", hit da cantora Lauana Prado. Após um tempo coladinhos, os dois dão o primeiro beijo do BBB 25.

Assim que eles se beijam, todos os participantes que estão na área externa começam a gritar e comemorar. Vitória Strada corre em volta do mais novo casal da casa. Vinicius, dupla de Aline que, antes estava contra a aproximação dos dois, aparentemente também ficou animado com o acontecimento.

Além do beijão, a noite também serviu para comentarem sobre o jogo e o polêmico “almoço especial” de horas antes. Eva e Renata repassam os acontecimentos após o almoço que a dupla ganhou do Big Fone mais cedo.

Voltando para o beijo, na internet, a galera comentou sobre: “Agora uma nova dupla: Sogra e Nora”, brincou um internauta. “Quando a química bate não tem jeito”, respondeu rapidamente outro seguidor nos comentários.